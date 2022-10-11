США будут "внимательно наблюдать", кто в ООН проголосует против осуждения попытки аннексии

Соединенные Штаты будут "внимательно следить" за тем, какие страны встанут на сторону России при голосовании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей российскую попытку аннексии областей Украины. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает CNN.

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Томас-Гринфилд заявила, что голосование по резолюции, намеченное на 12 октября, может восприниматься как голосование в защиту ООН и ее Устава. Коспонсорами резолюции стали 70 стран ООН.

Представитель США сказала, что не может прогнозировать, как проголосуют в данном случае Китай, Индия или другие страны.

В отличие от Совета Безопасности ООН, при голосовании Генеральной Ассамблеи ООН право вето нет ни у кого.

Ожидается, что голосование по резолюции состоится во второй половине дня (поздно вечером или ночью по Киеву) 12 октября.

23 сентября оккупанты начали проводить "референдумы" о "присоединении" оккупированных территории к РФ, а 27 сентября объявили "итоги" - нарисовали цифры от 87,05% до 99,23%. 5 октября Путин подписал бумажки о том, что четыре частично оккупированные украинские области теперь "приняты в состав РФ".

Лидеры стран Европейского совета заявили, что не признают и никогда не признают организованные россиянами псевдореферендумы и объявленную Путиным незаконную аннексию.

30 сентября Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую заявление России о якобы аннексии временно оккупированных украинских территорий.

Сергій Бережний

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