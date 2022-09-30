Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН по "аннексии": Индия и Китай воздержались

Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую заявленную Россией якобы аннексию временно оккупированных украинских территорий. Об этом сообщает CNN.

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В тексте резолюции осуждалась "организация Россией незаконных так называемых референдумов в регионах в пределах международно признанных границ Украины". В документе говорилось, что псевдореферендумы "не имеют юридической силы".

В резолюции также содержался призыв к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

При голосовании за резолюцию Бразилия, Габон, Индия и Китай воздержались. Поддержали документ Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, США и Франция.

Сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины, включая часть Запорожской области.

На созванном Зеленским срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины.

Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Вадим Ребрина

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