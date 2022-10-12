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Байден не видит смысла во встрече с Путиным. Аргументирует это военными преступлениями

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 07:43
Байден не видит смысла во встрече с Путиным. Аргументирует это военными преступлениями - Фото
Джо Байден и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии, но все будет зависеть от того, о чем захочет говорить российский диктатор. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

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По его словам, он не видит "веских причин" для встречи с Путиным в Индонезии. 

"Это будет зависеть от того, о чем именно он хочет поговорить. Если Путин захочет обсудить заключенную в тюрьму звезду американского баскетбола Бритни Гринер, то я буду открыт для разговора", — сказал Байден. 

Он отметил, что Путин "действовал жестоко" и совершил военные преступления, а поэтому он не видит смысла встречаться с ним сейчас.

  • Недавно Байден удивил некоторых американских чиновников заявлением об опасности ядерной войны, так как в Вашингтоне не видят явных признаков ядерной эскалации со стороны России.
  • В Белом доме также заявляли, что Байден и глава КНР Си Цзиньпин не будут встречаться в ближайшие недели или до конца 2022 года. 
  • Байден о "референдумах" на временно оккупированных территориях: Это ложный предлог для аннексии, мы продолжим поддержку Украины.

Читайте также: Байден: Я не думаю, что Путин применит ядерное оружие. У Пентагона есть план на этот счет

Дмитро Гриниченко
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Россия США война владимир путин G20 джо байден
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