Байден не видит смысла во встрече с Путиным. Аргументирует это военными преступлениями

Президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии, но все будет зависеть от того, о чем захочет говорить российский диктатор. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

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По его словам, он не видит "веских причин" для встречи с Путиным в Индонезии.

"Это будет зависеть от того, о чем именно он хочет поговорить. Если Путин захочет обсудить заключенную в тюрьму звезду американского баскетбола Бритни Гринер, то я буду открыт для разговора", — сказал Байден.

Он отметил, что Путин "действовал жестоко" и совершил военные преступления, а поэтому он не видит смысла встречаться с ним сейчас.

Недавно Байден удивил некоторых американских чиновников заявлением об опасности ядерной войны, так как в Вашингтоне не видят явных признаков ядерной эскалации со стороны России.

В Белом доме также заявляли, что Байден и глава КНР Си Цзиньпин не будут встречаться в ближайшие недели или до конца 2022 года.

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Дмитро Гриниченко

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