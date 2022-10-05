Байден и Си Цзиньпин не будут встречаться в ближайшие недели или до конца года — Белый дом

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин не будут встречаться в ближайшие недели или до конца 2022 года. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, Байден и Си Цзиньпин неоднократно проводили телефонные разговоры, о каждом их которых информировал Белый дом.

Она отметила, что пока нет планов на встречу лидеров США и Китая в ближайшие недели или к концу 2022 года.

"Когда мы это сделаем, мы обязательно поделимся этим. В настоящее время у меня нет данных о других разговорах с китайским правительством, которыми я могла бы поделиться", — сказала Жан-Пьер.

Главы стран говорили по телефону 29 июля, обсудили войну, которую развязала Россия в Украине, а также опасения о дальнейшем направлении ее развития. Курт Кэмпбелл, координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности Белого дома в августе заявил, что Байден и Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита G20 в Индонезии, который состоится в ноябре.

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Дмитро Гриниченко

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