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Байден и Си Цзиньпин планируют встретиться

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 01:50
Байден и Си Цзиньпин планируют встретиться - Фото
Фото: EPA

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин планируют двустороннюю встречу. Об этом первым сообщила газета Wall Street Journal, а затем ее информацию подтвердил Курт Кэмпбелл, координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности Белого дома.

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По его словам, лидеры обсуждали возможную предстоящую встречу во время недавнего телефонного разговора в конце июля.

Кэмпбелл сказал, что время и место встречи пока не известны, но ожидается, что оба лидера примут участие во встрече G20 в ноябре на Бали. Для Си Цзиньпина это будет первая заграничная поездка почти через три года.

"Китайские официальные лица планируют визит Си Цзиньпина в Юго-Восточную Азию и встречу лицом к лицу с президентом Байденом в ноябре. Это — первая личная встреча с господином Байденом после инаугурации американского лидера", — говорится в публикации WSJ.

Встреча Байдена и Си состоится на фоне обострения в отношениях США и Китая по вопросу Тайваня.

  • 2 августа 2022 года Тайвань посетила спикер нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси, третье по рангу должностное лицо в США. Последним до нее спикером Палаты представителей, побывавшим на Тайване, был республиканец Ньют Гингрич – это произошло еще в 1997 году.
  • Пекин осудил визит Пелоси и в ответ приступил к масштабным военным учениям у острова.
  • Министры иностранных дел стран Большой семерки выпустили совместное заявление об обострении ситуации вокруг Тайваня, в котором указали, что визит Пелоси в Тайбэй не повод для агрессии.
Андрей Водяный
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Китай США си цзиньпин джо байден
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