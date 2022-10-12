143 страны на Генассамблее ООН осудили Россию за незаконную аннексию территории Украины

12 октября участники 11-й экстренной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН проголосовали за проект резолюции, осуждающей попытку "аннексии" оккупированных Россией территорий Украины.

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Резолюцию обсуждали в ООН два дня – с 10 октября.

За проголосовали 143 страны, против – 5, воздержались – 35.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил 143 государства, поддержавших историческую резолюцию ГА ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН".

"Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями. Украина вернет все свои земли", – написал Зеленский в Twitter.

Проект резолюции об осуждении псевдореферендумов и незаконной аннексии Россией оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей внесли Украина и ее партнеры.

Резолюцию внесли через несколько дней после того, как Россия ветировала подобное решение в Совете Безопасности ООН. РФ пыталась добиться тайного голосования за резолюцию на Генассамблее ООН, но безуспешно.

В отличие от Совета Безопасности ООН, при голосовании Генеральной Ассамблеи ООН право вето нет ни у кого.

2 марта Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за осуждение вторжения России в Украину.

23 сентября оккупанты начали проводить "референдумы" о "присоединении" оккупированных территории к РФ, а 27 сентября объявили "итоги" - нарисовали цифры от 87,05% до 99,23%. 5 октября Путин подписал бумажки о том, что четыре частично оккупированные украинские области теперь "приняты в состав РФ".

Лидеры стран Европейского совета заявили, что не признают и никогда не признают организованные россиянами псевдореферендумы и объявленную Путиным незаконную аннексию.

30 сентября Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую заявление России о якобы аннексии временно оккупированных украинских территорий.

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Наталія Медведєва

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