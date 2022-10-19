Подоляк о "военном положении" Путина на оккупированных территориях: это не имеет значения

Принудительная мобилизация, изъятие имущества и другие меры, которые предполагает объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "военное положение" на временно оккупированных украинских территориях, будет трактоваться в Украине и международным правом как уголовные преступления вне зависимости от внутреннего правового обоснования на территории РФ. Об этом в комментарии LIGA.net заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Давайте объективно смотреть на вещи: мы находимся в состоянии полномасштабной войны с Российской Федерацией уже восемь месяцев. Для нас не имеет значения, как они называют это у себя по телевизору и в российских нормативно-правовых актах: "специальной военной операцией" или "военным положением". Это имеет значения только для самих россиян", – отметил Подоляк.

Для Украины, сказал он, принципиально одно: возвращение оккупированных территорий. Над этим работают Вооруженные Силы Украины.

"Принудительная мобилизация, изъятие имущества и другие вещи, которые предполагает "военное положение", будет трактоваться в Украине и международным правом как уголовные преступления вне зависимости от внутреннего правового обоснования на территории Российской Федерации", – сказал советник главы ОП.

Сегодня, 19 октября, Путин незаконно объявил "военное положение" на оккупированных территориях Украины.

Вадим Ребрина , Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.