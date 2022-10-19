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Подоляк о "военном положении" Путина на оккупированных территориях: это не имеет значения

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 15:30
Подоляк о
Михаил Подоляк (скриншот с видео)

Принудительная мобилизация, изъятие имущества и другие меры, которые предполагает объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "военное положение" на временно оккупированных украинских территориях, будет трактоваться в Украине и международным правом как уголовные преступления вне зависимости от внутреннего правового обоснования на территории РФ. Об этом в комментарии LIGA.net заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Давайте объективно смотреть на вещи: мы находимся в состоянии полномасштабной войны с Российской Федерацией уже восемь месяцев. Для нас не имеет значения, как они называют это у себя по телевизору и в российских нормативно-правовых актах: "специальной военной операцией" или "военным положением". Это имеет значения только для самих россиян", – отметил Подоляк.

Для Украины, сказал он, принципиально одно: возвращение оккупированных территорий. Над этим работают Вооруженные Силы Украины.

"Принудительная мобилизация, изъятие имущества и другие вещи, которые предполагает "военное положение", будет трактоваться в Украине и международным правом как уголовные преступления вне зависимости от внутреннего правового обоснования на территории Российской Федерации", – сказал советник главы ОП.

  • Сегодня, 19 октября, Путин незаконно объявил "военное положение" на оккупированных территориях Украины. 
Вадим Ребрина, Марко Сировой
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владимир путин оккупация военное положение михаил подоляк
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