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Данилов: "Военным положением" Путин хочет изменить этнический состав на захваченных землях

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 17:21
Данилов:
Алексей Данилов (Фото - Facebook Данилова)

Незаконно объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "военное положение" на временно оккупированных территориях Украины – это подготовка к массовой депортации украинцев в депрессивные регионы РФ, чтобы изменить этнический состав на украинских землях. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Военное положение Путина в аннексированных регионах Украины – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН, которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось безнаказанным", – написал Данилов.

Сегодня Путин подписал "указ", в котором говорится, что "военное положение" вводится на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей с 20 октября. В "указе" российского диктатора также есть пункты об "эвакуации объектов хозяйственного, социального и культурного значения" и об отселении жителей. 

  • У Зеленского заявили, что принудительная мобилизация, изъятие имущества и другие вещи, которые предполагает "военное положение", будут трактоваться в Украине и международным правом как уголовные преступления, независимо от того, как это называют в РФ.
Оксана Житнюк
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война геноцид военное положение Алексей Данилов
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