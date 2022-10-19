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В Белом доме не удивлены "военным положением" Путина, считают это отчаянной тактикой – CNN

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 20:43
В Белом доме не удивлены
Владимир Путин (Фото: EPA)

Объявление российским диктатором Владимиром Путиным "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины является "отчаянной тактикой" Кремля, и в Белом доме не удивлены, что диктатор РФ пошел на это. Об этом CNN сказал неназванный высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена.

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Чиновник Белого дома заявил, что этот шаг Путина был воспринят в администрации Байдена как "отчаянная тактика" в попытке установить контроль на захваченных Россией землях, и США не удивлены, что Путин прибег к этому.

Собеседник журналистов сказал, что последнее заявление Путина не меняет того факта, что у России нет законных претензий на суверенную территорию Украины, и что официальные лица США отслеживают, как украинцы уже отвергают последний шаг Путина.

Он добавил, что поддержка Штатами украинцев, защищающих свой суверенитет, остается неизменной и будет продолжаться.

  • Сегодня Путин подписал указ о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей с 20 октября.
  • У Зеленского заявили, что принудительная мобилизация, изъятие имущества и другие вещи, которые предполагает "военное положение", будут трактоваться в Украине и международным правом как уголовные преступления, независимо от того, как это называют в РФ.
  • В МИД заявили, что указ Путина ничтожен, и это новый этап российского террора.

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Оксана Житнюк
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