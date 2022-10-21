Каховская ГЭС. РФ заминировала шлюзы и опоры. Под угрозой – Херсон и Черноморский регион

Российские оккупанты заминировали шлюзы и опоры Каховской гидроэлектростанции – противник готовит террористические акты, которые могут спровоцировать катастрофу, угрожающую всему Черноморскому региону. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что россияне предусматривают, что Вооруженные Силы Украины быстро освободят правый берег Херсонской области, а поэтому готовят теракты на этой территории – под угрозой разрушения – дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской ГЭС.

Отмечается, что подрыв дамбы россияне спланировали заранее, основные работы по минировании были проведены еще в апреле. На прошлой неделе оккупанты дополнительно заминировали шлюзы и опоры ГЭС. На дамбе установили два военных грузовика без водителей, которые полостью загружены ящиками со взрывчаткой.

В ГУР подчеркнули, что на сегодняшний день окончательно понятно, что Россия сознательно готовит теракты, которые приведут к "катастрофическим последствиям".

"В случае реализации этих планов под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона", – резюмировали в разведке.

20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, – это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, но и временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.

Президент Владимир Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта. Если россияне подорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся больше 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Россия должна быть наказана даже за подготовку к теракту на Каховской ГЭС, и Украина над этим работает, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Дмитро Гриниченко

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