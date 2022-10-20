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Кулеба: Даже за подготовку к теракту на Каховской ГЭС нужно наказывать. Работаем над этим

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 22:35
Кулеба: Даже за подготовку к теракту на Каховской ГЭС нужно наказывать. Работаем над этим - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Россия должна быть наказана даже за подготовку к теракту на Каховской гидроэлектростанции, и Украина над этим работает. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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"Несомненно, такие вещи пугают, но мы не можем себе позволить страх. Потому мы уже работаем над тем, чтобы донести до России простой сигнал. Даже подготовка – не реализация – подобного теракта уже будет нести за собой последствия. Потому что подорвать Каховскую ГЭС – это все равно, что применить оружие массового поражения. Поэтому даже за подготовку такого преступления уже нужно наказывать. Именно над этим мы работаем", – сказал глава МИД.

Тем не менее, несмотря на угрозу подрыва дамбы на Каховской ГЭС, Кулеба призвал украинцев оставаться оптимистами, "потому что только оптимисты выигрывают войны".

  • Сегодня Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта. Если россияне подорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся больше 80 населенных пунктов, включая Херсон.

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Оксана Житнюк
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