Кулеба: Даже за подготовку к теракту на Каховской ГЭС нужно наказывать. Работаем над этим

Россия должна быть наказана даже за подготовку к теракту на Каховской гидроэлектростанции, и Украина над этим работает. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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"Несомненно, такие вещи пугают, но мы не можем себе позволить страх. Потому мы уже работаем над тем, чтобы донести до России простой сигнал. Даже подготовка – не реализация – подобного теракта уже будет нести за собой последствия. Потому что подорвать Каховскую ГЭС – это все равно, что применить оружие массового поражения. Поэтому даже за подготовку такого преступления уже нужно наказывать. Именно над этим мы работаем", – сказал глава МИД.

Тем не менее, несмотря на угрозу подрыва дамбы на Каховской ГЭС, Кулеба призвал украинцев оставаться оптимистами, "потому что только оптимисты выигрывают войны".

Сегодня Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта. Если россияне подорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся больше 80 населенных пунктов, включая Херсон.

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Оксана Житнюк

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