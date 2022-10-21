Каховская ГЭС. Факт минирования известен, РФ оставляет это на "крайний случай" — ОК "Юг"

Факт минирования Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами известен, они оставляют возможность ее подрыва на "крайний случай". Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, возможный подрыв Каховской ГЭС противник запланировал на случай, если у него рухнет оборона региона.

Она отметила, что россияне могут устраивать "пустые спекуляции информационного характера", когда говорят о подрыве плотины.

"Факт минирования известен, они постоянно делают так, когда отступают, чтобы затруднить продвижение наших войск. Россияне знают, что мы будем гнать их до самой границы", — сказала Гуменюк.

20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, но и временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.

Президент Владимир Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта. Если россияне подорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся больше 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Россия должна быть наказана даже за подготовку к теракту на Каховской ГЭС, и Украина над этим работает, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте также: Зеленский: Подрыв дамбы станет применением Россией оружия массового поражения

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.