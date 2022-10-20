Россия заминировала агрегаты и плотину Каховской ГЭС, и если она действительно уничтожит электростанцию, это будет равноценно применению оружия массового поражения. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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"Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу. Таким терактом Россия может уничтожить даже возможность поставки днепровской воды в Крым. Северо-Крымский канал при разрушении дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что если Россия готовит такой теракт, если она всерьез рассматривает и такой сценарий, это означает, что террористы очень ясно осознают: им не удастся удержать не только Херсон, но и весь юг Украины, в том числе и Крым.

Зеленский призвал мировое сообщество "действовать быстро и сильно, чтобы не допустить нового российского теракта".

"Все европейцы, все лидеры мира, все международные организации – должны дать понять государству-террористу, что такой теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения. И последствия для России должны быть соответствующими", – сказал президент.

Он подчеркнул, что на такие угрозы необходимо реагировать превентивно.

"Это ключевое сейчас. Принцип превентивного реагирования на угрозы безопасности должен стать одним из базовых для международной политики", – заявил Зеленский.

20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, но и временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.

Россия должна быть наказана даже за подготовку к теракту на Каховской ГЭС, и Украина над этим работает, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Сергій Бережний

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