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Данилов ответил сторонникам "территориальных сделок" с РФ: Пусть отдают свои земли Путину

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 13:23
Данилов ответил сторонникам
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба ОП)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ответил сторонникам территориальных уступок Украины в обмен на прекращение войны, предложив им отдать свои земли российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом он сообщил в интервью Sky News.

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Журналист сказал Данилову, что перед интервью ознакомился с мнением нескольких высокопоставленных европейским дипломатов, якобы сказавшими о возможной "сделке" с Россией, по которой Украина отказывается от оккупированных с 2014 года территорий в обмен на членство в НАТО. 

Данилов в ответ сказал, что не знает, "с кем ведутся такие разговоры в Европе и какое отношение эти люди имеют к нашей независимости".

Он упомянул бывшего президента Франции Николя Саркози, который пытался вести переговоры с Россией по поводу войны в Грузии 2008 года, когда РФ оккупировала часть территорий Грузии. 

"После того, как деятели Франции и Германии заставили нас подписать минские соглашения, мы потеряли часть Донецкой и Луганской областей, но мы не перестали за них воевать и не перестали их защищать, потому что они наши", — сказал Данилов.

Резюмируя, он сказал, что вопросы территорий касаются Конституции и законов Украины и предложил европейским деятелям, которые предлагают "территориальные компромиссы" с РФ, отдать свою землю Путину. 

"Я хочу посмотреть, как отреагирует их общество, их избиратели и их дети", — заявил секретарь СНБО. 

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Дмитро Гриниченко
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война Европа переговоры с россией Алексей Данилов
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