UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов о ракетных ударах: Это обычная ситуация, мы относимся спокойно, людей не напугать

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 12:20
Данилов о ракетных ударах: Это обычная ситуация, мы относимся спокойно, людей не напугать - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба ОП)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ракетные удары по городам Украины не повлияют на ситуацию на фронте. Об этом он сообщил в интервью ERR.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, ракетные удары — это "обычная" ситуация для украинцев, так как полномасштабная война идет с 24 февраля. 

"Наше население уже довольно спокойно относится к таким вещам. Да, это неприятно. Да, это определенные неудобства — сидеть в бомбоубежище. Но мы уверены в своей победе, и что бы Путин ни делал, победа будет за нами. У него сейчас новая стратегия и новая тактика, новый взгляд на развязанную им войну", — сказал Данилов. 

Он отметил, что Украина готова к подобным действиям противника и они не остановят действия Сил обороны по освобождению территорий. 

Данилов подчеркнул, что военные должны воевать с военными, а Путин воюет с гражданскими. 

"Мы их уже выгнали из Киевской, Черниговской, Сумской областей, мы оттеснили их в Харьковской, в Луганской областях, на других направлениях. Учитывая то, что мы их побеждаем на поле боя, они начинают дергаться и переключаться на гражданское население. Его атака на гражданские объекты вообще выходит за рамки так называемой "спецоперации", и это ничем хорошим для него не закончится", — резюмировал он.

Читайте также: РФ терпит неудачи на фронте, а поэтому бьет по энергосистеме Украины — разведка Британии

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары война Алексей Данилов критическая инфраструктура
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 