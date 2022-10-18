Данилов о ракетных ударах: Это обычная ситуация, мы относимся спокойно, людей не напугать
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ракетные удары по городам Украины не повлияют на ситуацию на фронте. Об этом он сообщил в интервью ERR.
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По его словам, ракетные удары — это "обычная" ситуация для украинцев, так как полномасштабная война идет с 24 февраля.
"Наше население уже довольно спокойно относится к таким вещам. Да, это неприятно. Да, это определенные неудобства — сидеть в бомбоубежище. Но мы уверены в своей победе, и что бы Путин ни делал, победа будет за нами. У него сейчас новая стратегия и новая тактика, новый взгляд на развязанную им войну", — сказал Данилов.
Он отметил, что Украина готова к подобным действиям противника и они не остановят действия Сил обороны по освобождению территорий.
Данилов подчеркнул, что военные должны воевать с военными, а Путин воюет с гражданскими.
"Мы их уже выгнали из Киевской, Черниговской, Сумской областей, мы оттеснили их в Харьковской, в Луганской областях, на других направлениях. Учитывая то, что мы их побеждаем на поле боя, они начинают дергаться и переключаться на гражданское население. Его атака на гражданские объекты вообще выходит за рамки так называемой "спецоперации", и это ничем хорошим для него не закончится", — резюмировал он.
- 18 октября, около 09:00, на левом берегу в Киеве прогремели по меньшей мере три взрыва. В ОП сообщили об атаке россиян и "прилетах", не уточняя тип вооружения врага.
- 18 октября в Житомире раздались взрывы, по предварительным данным, оккупанты нанесли удар по объекту энергетики.
- В Днепре также перебои с электроэнергией и водоснабжением из-за утренних обстрелов оккупантов.
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