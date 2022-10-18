Данилов: ВСУ были подготовлены к войне. Мобилизованных россиян сразу отправляют на фронт

Вооруженные Силы Украины были подготовлены к большой войне, а мобилизованных россиян сразу отправляют на фронт. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью ERR.

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По его словам, Украина мобилизовала меньше миллиона человек, но ВСУ уже были подготовлены и обучены для войны.

"Мобилизация у нас есть, она началась 24 февраля и идет по плану. Что касается объявления в России так называемой частичной мобилизации, то это как частичная беременность — мобилизация или есть, или ее нет. Мы следим за этой мобилизацией и видим, что уже в два с половиной раза больше людей убежали из России, не желая воевать. На сегодня у них 220 000 мобилизованных, но дело в том, что им не жалко людей", — сказал Данилов.

Он отметил, что россияне не обращают внимания на подготовку и сразу отправляют мобилизованных на фронт в "сыром" виде. Секретарь СНБО подчеркнул, что уже большое количество призванных россиян попали в плен.

"Что касается остальных, то к сожалению для их родителей, жен, матерей, мы вынуждены их убивать, потому что они вторглись на нашу землю. И так и будет продолжаться, пока мы не освободим всю нашу землю. Сколько бы они там не набрали своих мобилизованных, мы должны защищать себя и свою страну", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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