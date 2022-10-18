UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов: ВСУ были подготовлены к войне. Мобилизованных россиян сразу отправляют на фронт

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 13:14
Данилов: ВСУ были подготовлены к войне. Мобилизованных россиян сразу отправляют на фронт - Фото
Алексей Данилов (Фото: ERR)

Вооруженные Силы Украины были подготовлены к большой войне, а мобилизованных россиян сразу отправляют на фронт. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью ERR.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Украина мобилизовала меньше миллиона человек, но ВСУ уже были подготовлены и обучены для войны. 

"Мобилизация у нас есть, она началась 24 февраля и идет по плану. Что касается объявления в России так называемой частичной мобилизации, то это как частичная беременность — мобилизация или есть, или ее нет. Мы следим за этой мобилизацией и видим, что уже в два с половиной раза больше людей убежали из России, не желая воевать. На сегодня у них 220 000 мобилизованных, но дело в том, что им не жалко людей", — сказал Данилов.

Он отметил, что россияне не обращают внимания на подготовку и сразу отправляют мобилизованных на фронт в "сыром" виде. Секретарь СНБО подчеркнул, что уже большое количество призванных россиян попали в плен. 

"Что касается остальных, то к сожалению для их родителей, жен, матерей, мы вынуждены их убивать, потому что они вторглись на нашу землю. И так и будет продолжаться, пока мы не освободим всю нашу землю. Сколько бы они там не набрали своих мобилизованных, мы должны защищать себя и свою страну", — резюмировал он.

Читайте также: Оккупанты без формы и уговоры срочников подписать контракт – Генштаб о мобилизации в РФ

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мобилизация Алексей Данилов мобилизация в россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 