Данилов: ВСУ были подготовлены к войне. Мобилизованных россиян сразу отправляют на фронт
Вооруженные Силы Украины были подготовлены к большой войне, а мобилизованных россиян сразу отправляют на фронт. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью ERR.
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По его словам, Украина мобилизовала меньше миллиона человек, но ВСУ уже были подготовлены и обучены для войны.
"Мобилизация у нас есть, она началась 24 февраля и идет по плану. Что касается объявления в России так называемой частичной мобилизации, то это как частичная беременность — мобилизация или есть, или ее нет. Мы следим за этой мобилизацией и видим, что уже в два с половиной раза больше людей убежали из России, не желая воевать. На сегодня у них 220 000 мобилизованных, но дело в том, что им не жалко людей", — сказал Данилов.
Он отметил, что россияне не обращают внимания на подготовку и сразу отправляют мобилизованных на фронт в "сыром" виде. Секретарь СНБО подчеркнул, что уже большое количество призванных россиян попали в плен.
"Что касается остальных, то к сожалению для их родителей, жен, матерей, мы вынуждены их убивать, потому что они вторглись на нашу землю. И так и будет продолжаться, пока мы не освободим всю нашу землю. Сколько бы они там не набрали своих мобилизованных, мы должны защищать себя и свою страну", — резюмировал он.
- Также Данилов заявил, что ракетные удары по городам Украины не повлияют на ситуацию на фронте и сказал, что люди стали относиться к ним спокойнее.
- Командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.
- Ставка на представителей национальных меньшинств при мобилизации в России приводит к конфликтам среди призывников.
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