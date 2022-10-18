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Мобилизация в России. Ставка на этнические меньшинства приводит к конфликтам — ISW

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 10:16
Мобилизация в России. Ставка на этнические меньшинства приводит к конфликтам — ISW - Фото
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

Ставка на представителей национальных меньшинств при мобилизации в России приводит к конфликтам среди призывников. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики приводят в пример стрельбу на полигоне в Белгородской области, в результате которой 11 человек были убиты, 15 человек получили ранения — там три мобилизованных таджика расстреляли командира, контрактников и других призывников. Конфликт якобы произошел на религиозной почве. 

Отмечается, что подобные инциденты, вероятно, являются следствием того, что Кремль постоянно возлагает на этнические меньшинства бремя мобилизации в РФ. Большая часть мобилизационной кампании проходила по четко выраженному этническому признаку, а регионы коренных народов РФ в значительной степени приняли на себя проведение призыва. 

После приказа российского диктатора Владимира Путина о проведении мобилизации власти РФ продолжали преднамеренно преследовать меньшинства для выполнения планов по призыву. 

Асимметричное распределение мобилизационных обязанностей по этническому признаку привело к созданию локальных и этнически основанных движений сопротивления, которые могут вызвать внутренние разветвления по мере продолжения войны.

Этнические меньшинства, которые стали мишенью и вынуждены вести войну, определяемую имперскими целями России, скорее всего, продолжат чувствовать отчуждение, что создаст обратную связь недовольства, ведущую к сопротивлению, за которым последуют репрессии против анклавов меньшинств, резюмировали в сводке. 

  • Путин объявил о якобы частичной мобилизации в РФ 21 сентября. По официальной версии, в РФ хотят мобилизовать 300 000 человек, однако, по данным росСМИ, речь может идти о количестве до 1,2 млн. "Свежемобилизованные" россияне уже гибнут на фронте в Украине и попадают в плен.
  • Генштаб ВСУ регулярно сообщает о проблемах с мобилизационными мероприятиями в РФ, особо острая ситуация у россиян с обеспечением – мобилизованным часто даже не выдают форму, также есть проблемы с бронежилетами, шлемами и оружием. Сообщалось также о бунте мобилизованных, которые отказались покидать казарму.
  • Командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.

Читайте также: Оккупанты без формы и уговоры срочников подписать контракт – Генштаб о мобилизации в РФ

Дмитро Гриниченко
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Россия война мобилизация в россии isw
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