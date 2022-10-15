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Мобилизация в России. На полигоне под Белгородом устроили стрельбу: 11 убитых

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 22:33
Мобилизация в России. На полигоне под Белгородом устроили стрельбу: 11 убитых - Фото
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

На полигоне в Белгородской области России произошла стрельба, в результате которой 11 человек были убиты, 15 человек получили ранения. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передают пропагандистские росСМИ.

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В Минобороны России утверждают, что огонь на полигоне был открыт во время занятия по огневой подготовке с "добровольцами". Инцидент в российском ведомстве традиционно называют терактом и заявляют, что двое стрелков были убиты. По версии Минобороны РФ, стрельбу устроили якобы граждане "одной из стран СНГ".

По данным российского издания SOTA, стреляли трое военных, двое из которых были убиты на месте, а один сбежал. Ссылаясь на источник среди родственников мобилизованных, журналисты пишут, что речь идет о полигоне в поселке Солоти.

На этом же полигоне, как сообщают в SOTA, ранее находились более 100 человек из Брянской области, категорически отказывавшихся ехать под Лиман. Военное руководство более недели пыталось уговорить их отправиться на штурм города.

  • Российский диктатор Владимир Путин объявил о якобы частичной мобилизации в РФ 21 сентября. По официальной версии, в РФ хотят мобилизовать 300 000 человек, однако, по данным росСМИ, речь может идти о количестве до 1,2 млн. "Свежемобилизованные" россияне уже гибнут на фронте в Украине и попадают в плен.
  • Генштаб ВСУ регулярно сообщает о проблемах с мобилизационными мероприятиями в РФ, особо острая ситуация у россиян с обеспечением – мобилизованным часто даже не выдают форму, также есть проблемы с бронежилетами, шлемами и оружием. Сообщалось также о бунте мобилизованных, которые отказались покидать казарму.

Читайте также: В российском Белгороде горит нефтебаза – фото, видео

Оксана Житнюк
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война стрельба мобилизация Белгород
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