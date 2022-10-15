В российском Белгороде горит нефтебаза – фото, видео
15.10.2022, 15:38
Фото - Telegram Гладкова
В российском Белгороде загорелась нефтебаза. Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Он считает, что подстанция загорелась якобы в результате обстрела.
"Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет", – написал Гладков.
Фото и видео также публикуют местные паблики:
- 13 октября, во время попытки россиян обстрелять Харьков три ракеты "самоликвидировались", обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде.
- Вчера в Белгороде загорелась электроподстанция.
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