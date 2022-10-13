В российском Белгороде на жилой дом упали обломки ракеты – видео

Во время попытки россиян обстрелять Харьков три ракеты "самоликвидировались", обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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"Час назад орки решили обстрелять Харьков! Но все три ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна прилетела в жилой дом в Белгороде", – сказано в сообщении.

Местные Telegram-каналы публикуют момент падения обломков и его последствия. По их данным, пострадал фасад двухэтажного торгово-офисного здания, которое находится рядом с многоэтажкой. В квартире на верхнем этаже повреждены перекрытия, также почти уничтожен технический этаж.

11 октября на подстанции в Шебекино Белгородской области РФ возник пожар, был поврежден трансформатор. Без света остались более 2000 жителей, также были перебои с водой.

12 октября в Белгороде заявили о взрывах.

Вадим Ребрина

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