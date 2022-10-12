В российском Белгороде заявляют о взрывах – видео
12.10.2022, 18:35
Скриншот с видео
В граничащем с Украиной российском Белгороде заявили о взрывах. В местных пабликах появились соответствующие видео.
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Жители Белгорода пишут, что в городе сегодня "громко" и "неспокойно".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков никак не комментировал ситуацию в городе, его последний пост в Telegram был 11 октября – уверял, что у российских мобилизованных в местных воинских частях якобы нормальное питание.
- 23 августа в Белгородской области снова загорелся склад боеприпасов, который по неизвестной причине уже горел 18 августа.
- 15 сентября в Белгородском районе РФ загорелся таможенный терминал.
- 11 октября на подстанции в Шебекино Белгородской области РФ возник пожар, был поврежден трансформатор. Без света остались более 2000 жителей, также были перебои с водой.
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