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В российском Белгороде заявляют о взрывах – видео

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 18:35
В российском Белгороде заявляют о взрывах – видео - Фото
Скриншот с видео

В граничащем с Украиной российском Белгороде заявили о взрывах. В местных пабликах появились соответствующие видео.

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Жители Белгорода пишут, что в городе сегодня "громко" и "неспокойно".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков никак не комментировал ситуацию в городе, его последний пост в Telegram был 11 октября – уверял, что у российских мобилизованных в местных воинских частях якобы нормальное питание.

  • 23 августа в Белгородской области снова загорелся склад боеприпасов, который по неизвестной причине уже горел 18 августа. 
  • 15 сентября в Белгородском районе РФ загорелся таможенный терминал.
  • 11 октября на подстанции в Шебекино Белгородской области РФ возник пожар, был поврежден трансформатор. Без света остались более 2000 жителей, также были перебои с водой. 

Читайте также: Россия переместила военных и технику с базы под Белгородом – "Схемы"

Оксана Житнюк
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война взрывы Белгород
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