В российском Белгороде заявляют о взрывах – видео

В граничащем с Украиной российском Белгороде заявили о взрывах. В местных пабликах появились соответствующие видео.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Жители Белгорода пишут, что в городе сегодня "громко" и "неспокойно".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков никак не комментировал ситуацию в городе, его последний пост в Telegram был 11 октября – уверял, что у российских мобилизованных в местных воинских частях якобы нормальное питание.

23 августа в Белгородской области снова загорелся склад боеприпасов, который по неизвестной причине уже горел 18 августа.

15 сентября в Белгородском районе РФ загорелся таможенный терминал.

11 октября на подстанции в Шебекино Белгородской области РФ возник пожар, был поврежден трансформатор. Без света остались более 2000 жителей, также были перебои с водой.

Читайте также: Россия переместила военных и технику с базы под Белгородом – "Схемы"

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.