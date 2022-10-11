В Белгородской области РФ – пожар на электроподстанции. 2000 россиян остались без света
11.10.2022, 18:31
Пожар (фото - depositphotos.com)
На подстанции в Шебекино Белгородской области РФ возник пожар, поврежден трансформатор. От электроэнергии отключено более 2000 жителей, также есть перебои с водой. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Он утверждает, что подстанцию в Шебекино якобы обстреляли ВСУ. Украинская сторона это не подтверждает.
Жертв и пострадавших, по его словам, нет.
Также Гладков сообщил, что "почти все водозаборы почувствовали перебои и переходят на другие агрегаты".
Кроме того, по словам губернатора, некие снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия.
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