В Белгородской области РФ – пожар на электроподстанции. 2000 россиян остались без света

На подстанции в Шебекино Белгородской области РФ возник пожар, поврежден трансформатор. От электроэнергии отключено более 2000 жителей, также есть перебои с водой. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Он утверждает, что подстанцию в Шебекино якобы обстреляли ВСУ. Украинская сторона это не подтверждает.

Жертв и пострадавших, по его словам, нет.

Также Гладков сообщил, что "почти все водозаборы почувствовали перебои и переходят на другие агрегаты".

Кроме того, по словам губернатора, некие снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия.

Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатые ракеты и 24 дрона.

Из-за обстрела на части территории Украины начались отключения электроэнергии, украинцев призвали ограничить потребление электричества в часы пик. Частичное ограничение потребления электроэнергии будет продолжаться до стабилизации ситуации.

11 октября компания "ДТЭК Киевские энергосети" опубликовала на своем сайте ориентировочные графики отключения света.

Вадим Ребрина

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