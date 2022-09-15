В Белгородском районе России горит таможенный терминал: фото
15.09.2022, 20:48
Фото: t.me/vvgladkov
В селе Нехотеевка Белгородского района РФ горит таможенный терминал. Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Геннадий Гладков.
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Он написал, что село якобы обстреливают. Сначала Гладков сообщил, что снаряд попал в неработающую заправочную станцию. Однако позже внес поправку, что территория АЗС не пострадала.
Однако сообщил, что "в ходе проверки информации достоверно установлено, что в результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар".
- 23 августа в Белгородской области снова загорелся склад боеприпасов, который по неизвестной причине уже горел 18 августа.
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