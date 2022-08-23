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В России "самовозгорелся" склад боеприпасов, который горел пять дней назад – видео

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 18:33
В России
Пожар (фото - depositphotos.com)

В Белгородской области снова горит склад боеприпасов, который по неизвестной причине уже горел пять дней назад, 18 августа. Жителей села Тимоново снова эвакуируют. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Он убеждает, что якобы из-за жары произошло "самовозгорание" боеприпасов, которые "не успели" обезвредить саперы.

Пострадавших, по словам губернатора, нет, но "чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории "Красная Поляна".

Часть жителей села, по словам Гладкова, уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты.

  • 18 августа в районе села Тимоново Белгородской области, с территории которой систематически обстреливают Харьков и область, по неизвестной причине загорелся склад боеприпасов. Судя по опубликованным видео, пожар был масштабным.
Вадим Ребрина
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Россия пожар склад Белгород
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