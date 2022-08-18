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В Белгородской области РФ горит склад боеприпасов: видео

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 21:05
В Белгородской области РФ горит склад боеприпасов: видео - Фото
Пожар (фото – depositphotos.com)

В районе села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области, с территории которой систематически обстреливают Харьков и область, горит склад боеприпасов. Жителей ближайших сел эвакуируют. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

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"В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается", – написал он.

  • 17 июня в Белгородской области разбился российский штурмовик Су-25.
Вадим Ребрина
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