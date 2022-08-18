В Белгородской области РФ горит склад боеприпасов: видео

В районе села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области, с территории которой систематически обстреливают Харьков и область, горит склад боеприпасов. Жителей ближайших сел эвакуируют. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается", – написал он.

17 июня в Белгородской области разбился российский штурмовик Су-25.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.