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Россия переместила военных и технику с базы под Белгородом – "Схемы"

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 17:25
Россия переместила военных и технику с базы под Белгородом –
База армии РФ в Валуйках (фото - Planet Labs, Схемы, Радио Свобода)

Россия переместила военных и технику из Валуек Белгородской области. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" от Радио Свобода.

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Журналисты получили спутниковые снимки Planet Labs от 1 октября. По сравнению со снимками от 6 сентября на базе пропали военная техника, вертолеты и палатки личного состава.

Россия переместила военных и технику с базы под Белгородом – "Схемы"

Россия переместила военных и технику с базы под Белгородом – "Схемы"

Валуйки находятся на границе с Харьковской областью. Российских военных оттуда могли перебросить в оккупированное Сватово Луганской области, считает военный эксперт и полковник ВСУ запаса Роман Свитан.

Россия переместила военных и технику с базы под Белгородом – "Схемы"

По его словам, оккупанты использовали Валуйки как центр распределения, оттуда они шли на Купянск, затем на Изюм и Лиман. После контрнаступления ВСУ в Харьковской области такая роль потеряла смысл. При этом он связывает передислокацию со взрывами в Валуйках, которые произошли 16 и 28 сентября.

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Марко Сировой
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спутник война армия рф войска россии Белгородская область валуйки
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