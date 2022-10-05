Россия переместила военных и технику с базы под Белгородом – "Схемы"

Россия переместила военных и технику из Валуек Белгородской области. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" от Радио Свобода.

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Журналисты получили спутниковые снимки Planet Labs от 1 октября. По сравнению со снимками от 6 сентября на базе пропали военная техника, вертолеты и палатки личного состава.

Валуйки находятся на границе с Харьковской областью. Российских военных оттуда могли перебросить в оккупированное Сватово Луганской области, считает военный эксперт и полковник ВСУ запаса Роман Свитан.

По его словам, оккупанты использовали Валуйки как центр распределения, оттуда они шли на Купянск, затем на Изюм и Лиман. После контрнаступления ВСУ в Харьковской области такая роль потеряла смысл. При этом он связывает передислокацию со взрывами в Валуйках, которые произошли 16 и 28 сентября.

Украинские военные наступают сразу на нескольких направлениях. Идет движение на Сватово Луганской области, освобождены ряд населенных пунктов на юге.

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Марко Сировой

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