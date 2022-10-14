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В российском Белгороде горит электроподстанция, часть города без света: видео

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 20:11
В российском Белгороде горит электроподстанция, часть города без света: видео - Фото
Фото: Telegram Гладкова

В российском Белгороде загорелась электроподстанция. Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Он считает, что подстанция загорелась "после обстрела".

"Ориентировочное время переключения на резервный источник до четырех часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания", – написал Гладков.

Местные Telegram-каналы сообщают о перебоях с электроснабжением.

  • Вчера, 13 октября, во время попытки россиян обстрелять Харьков три ракеты "самоликвидировались", обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде. 
Вадим Ребрина
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пожар Белгород электроподстанция
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