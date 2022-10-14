В российском Белгороде горит электроподстанция, часть города без света: видео
14.10.2022, 20:11
Фото: Telegram Гладкова
В российском Белгороде загорелась электроподстанция. Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Он считает, что подстанция загорелась "после обстрела".
"Ориентировочное время переключения на резервный источник до четырех часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания", – написал Гладков.
Местные Telegram-каналы сообщают о перебоях с электроснабжением.
- Вчера, 13 октября, во время попытки россиян обстрелять Харьков три ракеты "самоликвидировались", обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде.
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