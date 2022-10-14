В российском Белгороде горит электроподстанция, часть города без света: видео

В российском Белгороде загорелась электроподстанция. Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он считает, что подстанция загорелась "после обстрела".

"Ориентировочное время переключения на резервный источник до четырех часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания", – написал Гладков.

Местные Telegram-каналы сообщают о перебоях с электроснабжением.

Вчера, 13 октября, во время попытки россиян обстрелять Харьков три ракеты "самоликвидировались", обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.