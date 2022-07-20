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ICAO завершило расследование принудительной посадки международного рейса Ryanair в Минске

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 14:16
ICAO завершило расследование принудительной посадки международного рейса Ryanair в Минске - Фото
Заставка отчета ICAO

Международная организация гражданской авиации (ICAO) опубликовала итоговый отчет о расследовании принудительной посадки пассажирского рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года. В заявлении ICAO действия властей Беларуси признаны "актом незаконного вмешательства".

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Совет ICAO заявил, что угроза взрыва бомбы в отношении рейса FR4978 Ryanair была заведомо ложной и угрожала его безопасности. При этом организация подчеркивает, что об угрозе взрыва было сообщено экипажу самолета по прямому указанию высокопоставленных государственных чиновников Беларуси.

Подчеркивается, что ICAO вынуждено было продлить расследование в январе в значительной степени из-за отказа Беларуси предоставить запрошенную информацию, а потому расследование велось только в отношении авиационного инцидента и не касалось связанных с ним вопросов, в том числе ареста находившихся в самолете Романа Протасевича и Софьи Сапеги.

СПРАВКА. 23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко обманом вынудил борт Ryanair, совершавший рейс FR4978 из Афин в Вильнюс, сесть в Минске. С самолета сняли оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу. В ответ были введены санкции против режима Лукашенко. В ЕС решили закрыть небо для беларуских самолетов. Ряд авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. Прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство.
  • 9 декабря 2021 года сообщалось, что минский авиадиспетчер сбежал в Польшу и заявил, что самолет с Протасевичем якобы "сажал КГБ".
  • Польша также опубликовала запись переговоров диспетчера и пилота Ryanair при посадке самолета.
  • Протасевич, как сообщают официальные медиа Беларуси, согласился на сотрудничество с властями и выпущен из тюрьмы. Его подруга Софья Сапега получила 6 лет тюрьмы по политическим статьям.  
Сергей Бережной
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беларусь Ryanair﻿ роман протасевич
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