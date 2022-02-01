Посадка Ryanair в Минске: Комиссия ICAO продолжит расследование

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) рассмотрел отчет о расследовании принудительной посадки 23 мая 2021 года в Минске самолета компании Ryanair. Об этом сообщается на сайте ICAO.

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Совет выразил признательность следственной группе за исчерпывающий анализ ситуации и высокое качество отчета и выразил озабоченность в связи с неполнотой информации, которую предоставляла Беларусь.

Совет констатировал, что угроза взрыва бомбы на борту FR4978 была заведомо ложной. Совет также отметил, что сообщение заведомо ложной информации, угрожающей безопасности воздушного судна, является правонарушением в соответствии с Монреальской конвенцией.

В сообщении сказано, что в связи с появлением новой информации о происходившем с рейсом FR4978, Совет поручил группе по расследованию продолжить работу с целью установления недостающих фактов и их связи с текущими уголовными и другими расследованиями.

Совет поручил президенту ICAO направить окончательный отчет о расследовании Генеральному секретарю ООН.

21 января Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения в воздушном пиратстве четырем беларуским чиновникам и силовикам за "ложное сообщение о минировании" для принудительной посадки пассажирского рейса Ryanair в Минске.

9 декабря 2021 года сообщалось, что минский авиадиспетчер сбежал в Польшу и заявил, что самолет с Протасевичем якобы "сажал КГБ".

Польша также опубликовала запись переговоров диспетчера и пилота Ryanair при посадке самолета.

Сергей Бережной

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