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ICAO разослала отчет о принудительной посадке рейса Ryanair в Минске

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 12:36
ICAO разослала отчет о принудительной посадке рейса Ryanair в Минске - Фото
Фотоколлаж LIGA.net

Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщает, что разослала результаты расследования принудительной посадки в мае 2021 года рейса Ryanair в Минске.

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Отчет направлен всем 193 государствам-членам организации, в том числе 36 странам, которые входят в Совет ICAO. Отчет был составлен специальной группой по установлению фактов, в которую вошли эксперты ИКАО в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного воздушного права.

На 31 января запланировано заседание Совета, на котором его участники на основе итогов расследования примут решение о дальнейших действиях организации в связи с этим инцидентом.

В тот же день Совет рассмотрит запрос Беларуси, которая считает незаконными санкции, под которые она попала из-за принудительной посадки пассажирского самолета.

СПРАВКА. 23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко обманом вынудил борт Ryanair, совершавший рейс FR4978 из Афин в Вильнюс, сесть в Минске. С самолета сняли оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу. В ответ были введены санкции против режима Лукашенко. В ЕС решили закрыть небо для беларуских самолетов. Ряд авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. Прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство
  • 9 декабря 2021 года сообщалось, что минский авиадиспетчер сбежал в Польшу и заявил, что самолет с Протасевичем якобы "сажал КГБ".
  • Польша также опубликовала запись переговоров диспетчера и пилота Ryanair при посадке самолета.

 

Сергей Бережной
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