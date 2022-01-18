ICAO разослала отчет о принудительной посадке рейса Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщает, что разослала результаты расследования принудительной посадки в мае 2021 года рейса Ryanair в Минске.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отчет направлен всем 193 государствам-членам организации, в том числе 36 странам, которые входят в Совет ICAO. Отчет был составлен специальной группой по установлению фактов, в которую вошли эксперты ИКАО в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного воздушного права.

На 31 января запланировано заседание Совета, на котором его участники на основе итогов расследования примут решение о дальнейших действиях организации в связи с этим инцидентом.

В тот же день Совет рассмотрит запрос Беларуси, которая считает незаконными санкции, под которые она попала из-за принудительной посадки пассажирского самолета.

9 декабря 2021 года сообщалось, что минский авиадиспетчер сбежал в Польшу и заявил, что самолет с Протасевичем якобы "сажал КГБ".

Польша также опубликовала запись переговоров диспетчера и пилота Ryanair при посадке самолета.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.