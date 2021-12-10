Польская прокуратура опубликовала новые результаты расследования принудительной посадки самолета Ryanair с беларуским оппозиционером Романом Протасевичем. В них говорится, что угрозы взрыва на самолете не было, а в минской диспетчерской находился сотрудник КГБ Беларуси. Пресс-секретарь министра координатора спецслужб опубликовал видео, в котором есть запись разговора пилота с диспетчером.
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На опубликованной записи можно услышать, как диспетчер общается с пилотом. Он сообщает ему о бомбе на борту. Пилот уточняет код сообщения: желтый или красный. Тогда диспетчер консультируется с другим человеком, и тот на русском языке говорит ему ответить, что красный.
По данным прокуратуры Польши, 23 мая в диспетчерской в Минске находился сотрудник КГБ Беларуси – именно он якобы давал указания авиадиспетчеру, который контактировал с пилотом, и именно он принял решение о посадке самолета в Минске.
В прокуратуре утверждают, что самолету не угрожала бомба. Пилот получил информацию о такой угрозе еще до того, как было отправлено электронное письмо о взрывчатке в самолете.
В ходе расследования в качестве свидетелей допросили некоторых пассажиров и представителей авиакомпании, осмотрели самолет и проанализировали записи. Также был установлен прямой свидетель происходящего в диспетчерской.
- 23 мая 2021-го режим беларуского диктатора Александра Лукашенко обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С него сняли Протасевича.
- Это привело к санкциям против режима Лукашенко. В ЕС решили закрыть небо для беларуских самолетов. Ряд авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. Прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство.
- Режим делал "интервью" с Протасевичем, в котором политзаключенный "признавал вину", утверждал, что его не пытали и критиковал оппозицию. Родители и соратники Протасевича его словам не верят, считают их результатом пыток.
- Вчера сообщалось, что минский авиадиспетчер сбежал в Польшу и заявил, что самолет с Протасевичем сажал КГБ.
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