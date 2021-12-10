Польская прокуратура опубликовала новые результаты расследования принудительной посадки самолета Ryanair с беларуским оппозиционером Романом Протасевичем. В них говорится, что угрозы взрыва на самолете не было, а в минской диспетчерской находился сотрудник КГБ Беларуси. Пресс-секретарь министра координатора спецслужб опубликовал видео, в котором есть запись разговора пилота с диспетчером.

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На опубликованной записи можно услышать, как диспетчер общается с пилотом. Он сообщает ему о бомбе на борту. Пилот уточняет код сообщения: желтый или красный. Тогда диспетчер консультируется с другим человеком, и тот на русском языке говорит ему ответить, что красный.

По данным прокуратуры Польши, 23 мая в диспетчерской в ​​Минске находился сотрудник КГБ Беларуси – именно он якобы давал указания авиадиспетчеру, который контактировал с пилотом, и именно он принял решение о посадке самолета в Минске.

В прокуратуре утверждают, что самолету не угрожала бомба. Пилот получил информацию о такой угрозе еще до того, как было отправлено электронное письмо о взрывчатке в самолете.

В ходе расследования в качестве свидетелей допросили некоторых пассажиров и представителей авиакомпании, осмотрели самолет и проанализировали записи. Также был установлен прямой свидетель происходящего в диспетчерской.

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Оксана Житнюк

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