Минский авиадиспетчер сбежал в Польшу и заявил, что самолет с Протасевичем садил КГБ – NYT

Авиадиспетчер минского аэропорта сбежал в Польшу и рассказал европейским службам безопасности, что весной 2021-го самолет Ryanair с беларуским оппозиционером Романом Протасевичем был посажен в этом аэропорту в рамках спецоперации Комитета госбезопасности Беларуси. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники в европейских службах безопасности.

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По данным издания авиадиспетчер сбежал из Беларуси в Польшу летом 2021-го. Он предоставил польским следователям подробные доказательства, что спецоперацию по принудительной посадке самолета и последующему задержанию Протасевича организовали беларуские спецслужбы, пишут в издании.

Из показаний перебежчика следует, что экипажу самолета сообщили ложную информацию об угрозе взрыва на борту, отмечают в NYT.

Директор Департамента нацбезопасности Польши Станислав Жарын отказался комментировать детали о перебежчике. Однако он сказал, что польским следователям удалось получить отчет прямого свидетеля событий в диспетчерской аэропорта Минска.

По словам Жарына, свидетель сказал, что в решающий момент офицер КГБ взял контроль над диспетчерской службой и в течение всего инцидента рассказывал кому-то по телефону о происходящем с самолетом.

По данным источников NYT, авиадиспетчера зовут Олег Галегов, он – этнический грузин, женатый на беларуске. Во время инцидента с самолетом он был ответственным за передачу экипажу самолета сообщения о фейковом минировании.

После этих событий диспетчер сперва обратился к посольству США с целью побега, пишут журналисты. Однако там его перенаправили к полякам, которые расследовали принудительную посадку зарегистрированного в Польше самолета. По данным источников NYT, сейчас Галегов уже покинул Польшу, его местонахождение неизвестно.

Также летом 2021-го оппозиционное беларуское издание Наша Ніва сообщало, что Галегов уехал в отпуск в Грузиию, перестал выходить на связь и удалил аккаунты в соцсетях.

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Марк Сировой

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