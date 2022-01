США выдвинули обвинения в воздушном пиратстве за принудительную посадку Ryanair в Минске

Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения в воздушном пиратстве четырем беларуским чиновникам и силовикам за "ложное сообщение о минировании" для принудительной посадки пассажирского рейса Ryanair в Минске в мае 2021 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте Минюста США.

Минюст сообщает, что Большое федеральное жюри в Нью-Йорке одобрило обвинительный акт, которым четырем беларусским функционерам инкриминируется сговор с целью совершения акта авиационного пиратства.

Обвинение выдвинуто генеральному директору Белаэронавигации Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу, а также двум сотрудникам спецслужб Беларуси, которые в сообщении Минюста названы Andrey Anatolievich Lnu и Fnu Lnu (акронимы Fnu и Lnu означают first name unknown и last name unknown – имя не установлено).

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс сказал, что "благодаря выдающейся следственной работе объединенной группы следователей ФБР по борьбе с терроризмом и контрразведки" удалось составить полную и понятную картину того, что на самом деле произошло с рейсом Ryanair.

Прокурор заявил, что США "полны решимости привлечь к ответственности центральных участников заговора с целью совершения авиапиратства", которые "не только нарушили международные нормы и уголовное право США, но и поставили под угрозу жизнь четырех граждан США и множества других пассажиров на борту".

Заместитель директора нью-йоркского полевого отделения ФБР Майкл Дж. Дрисколл утверждает, что обвиняемые сфальсифицировали сообщение о минировании, чтобы самолет совершил экстренную посадку и спецслужбы Беларуси могли арестовать журналиста-диссидента.

9 декабря 2021 года сообщалось, что минский авиадиспетчер сбежал в Польшу и заявил, что самолет с Протасевичем якобы "сажал КГБ".

Польша также опубликовала запись переговоров диспетчера и пилота Ryanair при посадке самолета.

19 января 2022 года сообщалось, что экспертная группа ICAO, которая вела расследование принудительной посадки пассажирского рейса Ryanair в Минске, не смогла установить ответственность отдельных лиц или государств за переданное пилотам ложное сообщение о минировании, но констатировала многочисленные нарушения Беларусью протоколов безопасности.

Сергей Бережной

