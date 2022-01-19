Беларусь нарушила протоколы безопасности – отчет ICAO о посадке Ryanair в Минске

Экспертная группа ICAO, которая вела расследование принудительной посадки пассажирского рейса Ryanair в Минске в мае 2021 года, не смогла установить ответственность отдельных лиц или государств за переданное пилотам ложное сообщение о минировании. Выдержки из отчета опубликовала The Aviation Herald, в распоряжении которой есть его копия.

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Сообщение о минировании самолета отчет называет заведомо ложным, причем расследователи указывают, что данные электронного письма якобы от "солдат Хамас" с угрозами дают основания предполагать, что отправлено оно было уже после того, как беларуские диспетчеры передали предупреждение экипажу.

В отчете сказано, что при обмене информацией между диспетчерами и экипажем, а также при обеспечении процедур безопасности после посадки самолета в Минске, службы Беларуси допустили многочисленные отступления от международных протоколов обеспечения безопасности, которые вводятся в действие в случае террористической угрозы. Отступления эти, указывают эксперты, удовлетворительного объяснения со стороны Беларуси не получили.

На выводы расследования также повлияла неполнота доступной экспертам информации. Например, они констатировали, что запись бортового самописца в кабине экипажа не была остановлена, когда экипаж покинул кабину самолета. Из-за этого на самописце не сохранились переговоры с диспетчерскими службами Беларуси во время сообщения о минировании, и версия переговоров, предоставленная Минском, не может быть подтверждена вторым документальным источником.

18 января Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщила, что разослала 193 членам организации результаты расследования принудительной посадки рейса Ryanair в Минске. На 31 января запланировано заседание Совета ICAO, на котором будет принято решение о дальнейших действиях организации в связи с этим инцидентом.

9 декабря 2021 года сообщалось, что минский авиадиспетчер сбежал в Польшу и заявил, что самолет с Протасевичем якобы "сажал КГБ".

Польша также опубликовала запись переговоров диспетчера и пилота Ryanair при посадке самолета.

Сергей Бережной

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