Подруге блогера Протасевича, россиянке Софии Сапеге в Беларуси дали 6 лет тюрьмы
В Беларуси Гродненский областной суд на шесть лет отправил в тюрьму Софию Сапегу, подругу бывшего редактора оппозиционного ресурса NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает правозащитный центр Вясна.
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Гражданка России Сапега была задержана спецслужбами Беларуси 23 мая 2021 года вместе с Протасевичем после принудительной посадки в аэропорту Минска пассажирского рейса Ryanair.
После задержания ей были выдвинуты обвинения по семи статьям УК Беларуси – в том числе "возбуждение ненависти к группе лиц", "организация насилия и угроз в отношении сотрудников полиции", "организация угрозы убийством или насилием в отношении судей", "препятствование журналистам угрозами насилия" и другим.
21 декабря 2021 года сообщалось, что Сапега подала беларускому диктатору Александру Лукашенко прошение о помиловании. Перед этим ее родные говорили, что девушка "рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет".
- 23 мая 2021 года режим Лукашенко обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета сняли Протасевича и его подругу Сапегу.
- В ответ были введены санкции против режима Лукашенко. В ЕС решили закрыть небо для беларуских самолетов. Ряд авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. Прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство.
- Режим выпустил в эфир "интервью" с Протасевичем, в котором политзаключенный "признавал вину", утверждал, что его не пытали, и критиковал оппозицию. Родители и соратники Протасевича его словам не верят, считают их результатом пыток.
- 9 декабря сообщалось, что минский авиадиспетчер сбежал в Польшу и заявил, что самолет с Протасевичем сажал КГБ.
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