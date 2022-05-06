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Подруге блогера Протасевича, россиянке Софии Сапеге в Беларуси дали 6 лет тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 12:31
Подруге блогера Протасевича, россиянке Софии Сапеге в Беларуси дали 6 лет тюрьмы - Фото
Софья Сапега (Фото - Telegram Вясна/Правы чалавека ў Беларусі)

В Беларуси Гродненский областной суд на шесть лет отправил в тюрьму Софию Сапегу, подругу бывшего редактора оппозиционного ресурса NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает правозащитный центр Вясна. 

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Гражданка России Сапега была задержана спецслужбами Беларуси 23 мая 2021 года вместе с Протасевичем после принудительной посадки в аэропорту Минска пассажирского рейса Ryanair.

После задержания ей были выдвинуты обвинения по семи статьям УК Беларуси – в том числе "возбуждение ненависти к группе лиц", "организация насилия и угроз в отношении сотрудников полиции", "организация угрозы убийством или насилием в отношении судей", "препятствование журналистам угрозами насилия" и другим.

21 декабря 2021 года сообщалось, что Сапега подала беларускому диктатору Александру Лукашенко прошение о помиловании. Перед этим ее родные говорили, что девушка "рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет". 

Сергей Бережной
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беларусь репрессии софия сапега
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