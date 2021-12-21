Подруга Протасевича просит Лукашенко о помиловании
Гражданка России Софья Сапега, арестованная в Минске прошлой весной вместе с оппозиционным блогером Романом Протасевичем, подала беларускому диктатору Александру Лукашенко прошение о помиловании. Об этом рассказал российскому ресурсу Эхо Москвы ее отчим.
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Отчим Сапеги Сергей Дудич сказал, что "Софья написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь" (имея в виду Александра Лукашенко, которого в РФ признают законно избранным президентом).
Ранее Дудич говорил, что девушка "рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет".
София Сапега учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. В декабре Следственный комитет Беларуси предъявил ей обвинение по статье о "разжигании вражды", по которой ей грозит шесть лет лишения свободы даже в том случае, если она получит минимально возможный приговор с учетом заключенного ею "досудебного соглашения со следствием".
- 23 мая 2021 года режим Лукашенко обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета сняли Протасевича и его подругу Сапегу.
- В ответ были введены санкции против режима Лукашенко. В ЕС решили закрыть небо для беларуских самолетов. Ряд авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. Прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство.
- Режим выпустил в эфир "интервью" с Протасевичем, в котором политзаключенный "признавал вину", утверждал, что его не пытали и критиковал оппозицию. Родители и соратники Протасевича его словам не верят, считают их результатом пыток.
- 9 декабря сообщалось, что минский авиадиспетчер сбежал в Польшу и заявил, что самолет с Протасевичем сажал КГБ.
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