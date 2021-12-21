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Подруга Протасевича просит Лукашенко о помиловании

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 12:50
Подруга Протасевича просит Лукашенко о помиловании - Фото
София Сапега (фото - Instagram Сапеги)

Гражданка России Софья Сапега, арестованная в Минске прошлой весной вместе с оппозиционным блогером Романом Протасевичем, подала беларускому диктатору Александру Лукашенко прошение о помиловании. Об этом рассказал российскому ресурсу Эхо Москвы ее отчим. 

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Отчим Сапеги Сергей Дудич сказал, что "Софья написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь" (имея в виду Александра Лукашенко, которого в РФ признают законно избранным президентом).

Ранее Дудич говорил, что девушка "рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет". 

София Сапега учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. В декабре Следственный комитет Беларуси предъявил ей обвинение по статье о "разжигании вражды", по которой ей грозит шесть лет лишения свободы даже в том случае, если она получит минимально возможный приговор с учетом заключенного ею "досудебного соглашения со следствием". 

Читайте также: Вещий сон, важные мелочи и "не вините Рому". Сапега написала три письма из минского СИЗО

Сергей Бережной
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беларусь репрессии александр лукашенко роман протасевич софия сапега
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