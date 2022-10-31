Заявление ЕС: РФ использует голод как оружие и несет единоличную ответственность за кризис
Европейский Союз отреагировал на заявление РФ о приостановке действия зернового соглашения. В ЕС заявили, что осуждают такое "неоправданное решение" страны-агрессора, и только Россия, использующая голод как оружие, несет ответственность за усугубление продовольственного кризиса. Заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.
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"Россия несет единоличную ответственность за глобальный кризис продовольственной безопасности, который она вызвала своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной против Украины и блокадой украинских морских портов", – сказано в заявлении.
В Евросовете подчеркнули, что с самого начала полномасштабной войны Россия использует еду и голод в качестве оружия, а преднамеренные действия РФ, в том числе уничтожение запасов, срыв производства и введение квот на собственный экспорт продуктов и удобрений, усугубили глобальный кризис продовольственной безопасности.
"ЕС осуждает приостановку Россией Черноморской зерновой инициативы и призывает отменить свое решение и немедленно возобновить реализацию инициативы ООН", – сказано в заявлении.
Также в ЕС заявили, что решительно поддерживают призыв генсека ООН продлить инициативу по окончанию текущего периода в ноябре.
"ЕС и его государства-члены продолжат реагировать на глобальный кризис продовольственной безопасности и поддерживать своевременные и стабильные поставки украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", – заявили в ЕС.
- Вечером 29 октября Минобороны РФ заявило, что Россия прекращает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов на корабли Черноморского флота. После этого морской экспорт зерна из Украины приостановился на один день.
- Но уже 31 октября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с аграрной продукцией.
- Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что РФ собирается блокировать беспрепятственное прохождение зерновозов в Черном море.
- Зерновое соглашение остается в силе, несмотря на агрессивные заявления со стороны России, заявил президент Владимир Зеленский
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