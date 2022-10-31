UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский заявил, что зерновая сделка остается в силе. Россия грозится блокировать суда

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 19:39
Зеленский заявил, что зерновая сделка остается в силе. Россия грозится блокировать суда - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Зерновое соглашение остается в силе, несмотря на агрессивные заявления со стороны России. Об этом заявил в понедельник президент Владимир Зеленский на брифинге в рамках визита в Киев премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам президента, ни Украина, ни Турция, ни Организация Объединенных Наций не хотят останавливать зерновой коридор.

"В зерновой инициативе существует два документа. Первый документ трехстороннего уровня – Украина, ООН и Турция. Я не слышал от них, что кто-то с чем-то не соглашается и хочет остановить зерновую инициативу. И есть другой документ – между РФ, Турцией и ООН. Я не уверен, что этот документ Турция или ООН нарушали", – сказал он.

Президент считает заявления России об отказе от участия в инициативе нарушением договоренностей с ООН и Турцией и надеется, что ее смогут урезонить.

"Хочу верить, что партнеры смогут успокоить эту риторику. Мы со своей стороны продолжаем зерновую инициативу", – сказал он.

Между тем представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия собирается блокировать беспрепятственное прохождение зерновозов в Черном море.

"Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, мы не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов", – цитирует Небензю пропагандистское агентство ТАСС.

Дипломат считает, что договоренности о проходе судов через Черное море без участия России выполняться не должны.

Министерство обороны РФ также заявило, что "движение судов по коридору безопасности является недопустимым".

В то же время российское министерство заявило, что РФ не выходит из зерновой сделки, а приостанавливает ее действие до тех пор, пока Украина не предоставит гарантии неиспользования коридора и своих портов для ведения боевых действий.

Читайте также: Что дало Украине "зерновое соглашение" и какие последствия имеет выход из него России

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Василий Небензя Владимир Зеленский Россия зерно зерновой коридор
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 