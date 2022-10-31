Зеленский заявил, что зерновая сделка остается в силе. Россия грозится блокировать суда

Зерновое соглашение остается в силе, несмотря на агрессивные заявления со стороны России. Об этом заявил в понедельник президент Владимир Зеленский на брифинге в рамках визита в Киев премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

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По словам президента, ни Украина, ни Турция, ни Организация Объединенных Наций не хотят останавливать зерновой коридор.

"В зерновой инициативе существует два документа. Первый документ трехстороннего уровня – Украина, ООН и Турция. Я не слышал от них, что кто-то с чем-то не соглашается и хочет остановить зерновую инициативу. И есть другой документ – между РФ, Турцией и ООН. Я не уверен, что этот документ Турция или ООН нарушали", – сказал он.

Президент считает заявления России об отказе от участия в инициативе нарушением договоренностей с ООН и Турцией и надеется, что ее смогут урезонить.

"Хочу верить, что партнеры смогут успокоить эту риторику. Мы со своей стороны продолжаем зерновую инициативу", – сказал он.

Между тем представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия собирается блокировать беспрепятственное прохождение зерновозов в Черном море.

"Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, мы не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов", – цитирует Небензю пропагандистское агентство ТАСС.

Дипломат считает, что договоренности о проходе судов через Черное море без участия России выполняться не должны.

Министерство обороны РФ также заявило, что "движение судов по коридору безопасности является недопустимым".

В то же время российское министерство заявило, что РФ не выходит из зерновой сделки, а приостанавливает ее действие до тех пор, пока Украина не предоставит гарантии неиспользования коридора и своих портов для ведения боевых действий.

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Андрій Водяний

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