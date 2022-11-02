Украинская авиация ежедневно атакует вражеские средства ПВО ракетами HARM – Воздушные силы

Авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины ежедневно наносит удары по российским средствам противовоздушной обороны с помощью американских ракет HARM. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает АрмияInform.

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"Украинская авиация ежедневно наносит удары по российским средствам ПВО с помощью американских ракет HARM. Не одно такое средство ПВО противника уничтожено именно этими ракетами", – сказал Игнат.

По его словам, уничтожение российских средств ПВО, прежде всего, качественно влияет на продвижение пехоты ВСУ, поскольку ключевым фактором преимущества на земле является именно авиационная поддержка.

"Если в будущем у нас появятся еще лучшие подарки от западных партнеров, то российской ПВО не поздоровится, в том числе и комплексам С-300, которые продолжают атаковать прифронтовые населенные пункты", – добавил спикер ВС ВСУ.

21 октября Игнат сообщил, что тактика действий украинской авиации изменилась несколько месяцев назад – с появлением на вооружении американских противорадиолокационных ракет.

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Наталія Медведєва

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