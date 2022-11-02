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Украинская авиация ежедневно атакует вражеские средства ПВО ракетами HARM – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 21:04
Украинская авиация ежедневно атакует вражеские средства ПВО ракетами HARM – Воздушные силы - Фото
Фото: АрмияInform

Авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины ежедневно наносит удары по российским средствам противовоздушной обороны с помощью американских ракет HARM. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает АрмияInform.

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"Украинская авиация ежедневно наносит удары по российским средствам ПВО с помощью американских ракет HARM. Не одно такое средство ПВО противника уничтожено именно этими ракетами", – сказал Игнат.

По его словам, уничтожение российских средств ПВО, прежде всего, качественно влияет на продвижение пехоты ВСУ, поскольку ключевым фактором преимущества на земле является именно авиационная поддержка.

"Если в будущем у нас появятся еще лучшие подарки от западных партнеров, то российской ПВО не поздоровится, в том числе и комплексам С-300, которые продолжают атаковать прифронтовые населенные пункты", – добавил спикер ВС ВСУ.

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Наталія Медведєва
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война воздушные силы Юрий Игнат HARM
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