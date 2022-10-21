Тактика авиации ВСУ изменилась с появлением на вооружении ракет от США – Воздушные силы

Тактика действий украинской авиации изменилась несколько месяцев назад – с появлением на вооружении американских противорадиолокационных ракет. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 21 октября.

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Он подчеркнул, что украинская авиация сейчас активно работает на передовой, в частности на Херсонском и Харьковском направлениях. Задача – поддержка наземных украинских войск, чтобы они с минимальными потерями продвигались вглубь обороны противника.

"Тактика изменилась несколько месяцев назад, после получения американских AGM-88 HARM – мощных противорадиолокационных ракет. Они были адаптированы под истребители советского производства и сейчас совершают пуски по позициям оккупантов. Именно по радарам, радиолокационным станциям, зенитно-ракетным комплексам и прочему", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что это позволяет "существенно проредить" противовоздушную оборону россиян и дает возможность авиации ударного типа – Су-24М, Су-25, Ми-24 и Ми-8 – наносить мощные групповые авиаудары. По словам Игната, Воздушные силы ежедневно наносят по 10-15 таких ударов по разным объектам врага – технике, живой силе, складам боеприпасов, опорным пунктам.

"Это позволяет наземным войскам свободнее чувствовать себя на земле. Не без ожесточенных боев, не без потерь, но продвигаются намного лучше. Авиационная поддержка – это ключевой фактор в преимуществе на земле", – добавил спикер Воздушных сил.

Противорадарные ракеты HARM вошли в пакет помощи от США на $725 млн, о котором Белый дом объявил на прошлой неделе.

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Оксана Житнюк

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