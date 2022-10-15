UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $725 млн — список вооружений

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 06:18
Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $725 млн — список вооружений - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму $725 млн. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Байден распорядился выделить $725 млн на оборонные изделия и услуги Министерства обороны США, а также на военное образование и обучение, чтобы оказать помощь Украине. 

В Пентагоне опубликовали полный список нового пакета военной помощи:

— 23 000 155-мм артиллерийских снарядов;

— 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

— 5000 155-мм снарядов для систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);

— 5000 противотанковых средств;

— высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

— более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);

— стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;

— медикаменты.

В Минобороны США отметили, что выделение пакета последовало за встречей союзников Украины в формате Рамштайн. 

Читайте также: Генерал Милли: ВСУ продолжают прогресс в контрнаступлении, Россия платит все больше 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон США война военная помощь джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 