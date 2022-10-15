Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $725 млн — список вооружений

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму $725 млн. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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Байден распорядился выделить $725 млн на оборонные изделия и услуги Министерства обороны США, а также на военное образование и обучение, чтобы оказать помощь Украине.

В Пентагоне опубликовали полный список нового пакета военной помощи:

— 23 000 155-мм артиллерийских снарядов;

— 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

— 5000 155-мм снарядов для систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);

— 5000 противотанковых средств;

— высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

— более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);

— стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;

— медикаменты.

В Минобороны США отметили, что выделение пакета последовало за встречей союзников Украины в формате Рамштайн.

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Дмитро Гриниченко

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