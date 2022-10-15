Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $725 млн — список вооружений
Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму $725 млн. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
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Байден распорядился выделить $725 млн на оборонные изделия и услуги Министерства обороны США, а также на военное образование и обучение, чтобы оказать помощь Украине.
В Пентагоне опубликовали полный список нового пакета военной помощи:
— 23 000 155-мм артиллерийских снарядов;
— 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
— 5000 155-мм снарядов для систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);
— 5000 противотанковых средств;
— высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
— более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);
— стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;
— медикаменты.
В Минобороны США отметили, что выделение пакета последовало за встречей союзников Украины в формате Рамштайн.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил: в Пентагоне ожидают, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет продолжаться всю зиму.
- На открытии встречи в Рамштайне Остин заявил, что украинские военные добились выдающихся успехов и изменили динамику войны с Россией. Партнеры готовы удовлетворять срочные потребности Украины и укреплять ее в долгосрочной перспективе.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что украинский солдат превосходит по качеству военных российской армии.
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