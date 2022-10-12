Уоллес сравнил армии Украины и РФ: Украинский солдат лучше российского

Украинский солдат превосходит по качеству военных российской армии. Такое убеждение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Evening Standard.

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По мнению Уоллеса, каждый украинский военнослужащий лучше, чем российский, особенно, учитывая масштабы потерь, понесенных путинскими профессиональными военными, и привлечение Россией к участию в боевых действиях десятков тысяч плохо обученных мобилизованных.

"Если вы сравните то, что делают русские… это возмутительно, мобилизованные войска, отправленные на фронт, через несколько дней попавшие в плен, плохое снаряжение, ржавые магазины, если вообще проводилась какая-либо подготовка", – сказал глава Минобороны Британии.

Уоллес подчеркнул, что десятки тысяч украинских военнослужащих проходят пятинедельную подготовку в Великобритании и в других странах-союзниках.

"Несомненно, что простой украинский солдат лучше, чем обычный российский солдат", – сказал он.

Кроме того, учитывая приближение зимы, украинские войска лучше оснащены, чем многие российские, в том числе приборами ночного видения, более качественными радиостанциями и теплым обмундированием.

12 октября Генштаб ВСУ сообщил, что до 500 российских мобилизованных оказались в зоне боевых действий, экипированные советскими касками и плохими автоматами.

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Наталія Медведєва

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