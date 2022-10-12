UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин ошибся с массированным ракетным ударом по Украине – Уоллес

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 20:02
Путин ошибся с массированным ракетным ударом по Украине – Уоллес - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин совершил ошибку при массированном ракетном ударе по Украине 10 октября. Об этом в интервью Evening Standard заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Стратегические предположения Путина, похоже, везде ошибочны, считает Уоллес.

"Выпускать скудные запасы ракет по случайным гражданским объектам, когда следовало бы пускать их по военным целям… Это не является стратегическим или умным использованием ограниченных ресурсов", – сказал британский министр.

По его словам, украинское наступление замедлилось, но перевес все еще на стороне Украины – и ВСУ добиваются значительного прогресса.

"А Россия сталкивается с катастрофической потерей боевого духа, плохим оснащением, значительной нехваткой запасов боеприпасов и политическими неурядицами", – подытожил он.

Читайте также: "Личный приказ Путина". Россия массированно обстреляла ракетами Украину: что дальше

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Бен Уоллес ракетный удар владимир путин ракеты киев война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 