Путин ошибся с массированным ракетным ударом по Украине – Уоллес

Российский диктатор Владимир Путин совершил ошибку при массированном ракетном ударе по Украине 10 октября. Об этом в интервью Evening Standard заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Стратегические предположения Путина, похоже, везде ошибочны, считает Уоллес.

"Выпускать скудные запасы ракет по случайным гражданским объектам, когда следовало бы пускать их по военным целям… Это не является стратегическим или умным использованием ограниченных ресурсов", – сказал британский министр.

По его словам, украинское наступление замедлилось, но перевес все еще на стороне Украины – и ВСУ добиваются значительного прогресса.

"А Россия сталкивается с катастрофической потерей боевого духа, плохим оснащением, значительной нехваткой запасов боеприпасов и политическими неурядицами", – подытожил он.

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Марко Сировой

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