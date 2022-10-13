Наступление ВСУ. Остин ожидает, что "подобная деятельность" будет продолжаться всю зиму

Министр обороны США Ллойд Остин заявил: в Пентагоне ожидают, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет продолжаться всю зиму. Об этом он сообщил на брифинге по итогам шестой встречи коалиции Рамштайн.

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По его словам, поле боя на войне России против Украины "остается динамичным". Он отметил, что зима всегда является вызовом во время боевых действий, однако союзники Украины готовы сделать все возможное, чтобы ВСУ смогли эффективно защищать территорию.

"Я ожидаю, что Украина будет продолжать делать все возможное в течение всей зимы, чтобы вернуть себе свою территорию и быть эффективной на поле боя. И мы собираемся сделать все возможное, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для эффективной работы", — сказал Остин.

Глава Пентагона заявил, что совсем недавно мир увидел эффективность ВСУ во время наступления на востоке и юге Украины, где россияне потеряли "довольно много" оккупированной территории.

"Таким образом, мы можем ожидать, что этот тип деятельности будет продолжаться всю зиму", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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