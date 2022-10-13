Генерал Милли: ВСУ продолжают прогресс в контрнаступлении, Россия платит все больше

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Вооруженные Силы Украины продолжают прогресс в наступлении на всех фронтах, а Россия платит "все большую цену" за войну против Украины с каждым днем. Об этом он сообщил на брифинге по итогам шестой встречи коалиции Рамштайн.

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По его словам, Россия платит "чрезвычайно высокую цену" за войну против Украины, а население РФ начинает страдать.

Он отметил, что россияне предпочли эскалацию, объявив мобилизацию, попытавшись аннексировать оккупированные территории, угрожая ядерным оружием, а также нанося удары по критической инфраструктуре.

Милли заявил, что украинские военные продолжают прогрессировать.

"Вы видите это в их контрнаступлениях в Донецке, Харькове, Херсоне, Луганске и других местах. Украинские военные сражались необычайно хорошо", — сказал генерал.

Военачальник подчеркнул, что в Рамштайне обсуждалось предоставление Украине противовоздушной обороны, ствольной артиллерии, танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

"Эти системы и связанные с ними боеприпасы имеют решающее значение для продолжения борьбы Украины. И они используют это оружие очень хорошо", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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