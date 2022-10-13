UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генерал Милли: ВСУ продолжают прогресс в контрнаступлении, Россия платит все больше

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 08:37
Генерал Милли: ВСУ продолжают прогресс в контрнаступлении, Россия платит все больше - Фото
Марк Милли (Фото: EPA)

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Вооруженные Силы Украины продолжают прогресс в наступлении на всех фронтах, а Россия платит "все большую цену" за войну против Украины с каждым днем. Об этом он сообщил на брифинге по итогам шестой встречи коалиции Рамштайн.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Россия платит "чрезвычайно высокую цену" за войну против Украины, а население РФ начинает страдать.

Он отметил, что россияне предпочли эскалацию, объявив мобилизацию, попытавшись аннексировать оккупированные территории, угрожая ядерным оружием, а также нанося удары по критической инфраструктуре. 

Милли заявил, что украинские военные продолжают прогрессировать.

"Вы видите это в их контрнаступлениях в Донецке, Харькове, Херсоне, Луганске и других местах. Украинские военные сражались необычайно хорошо", — сказал генерал.

Военачальник подчеркнул, что в Рамштайне обсуждалось предоставление Украине противовоздушной обороны, ствольной артиллерии, танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров. 

"Эти системы и связанные с ними боеприпасы имеют решающее значение для продолжения борьбы Украины. И они используют это оружие очень хорошо", — резюмировал он. 

Читайте также: Закрыть небо Украины. Рамштайн-6 после ракетных ударов: получит ли Украина ПВО от Запада

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Украина США война военная помощь Марк Милли наступление ВСУ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 