Генерал Милли: ВСУ продолжают прогресс в контрнаступлении, Россия платит все больше
Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Вооруженные Силы Украины продолжают прогресс в наступлении на всех фронтах, а Россия платит "все большую цену" за войну против Украины с каждым днем. Об этом он сообщил на брифинге по итогам шестой встречи коалиции Рамштайн.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Россия платит "чрезвычайно высокую цену" за войну против Украины, а население РФ начинает страдать.
Он отметил, что россияне предпочли эскалацию, объявив мобилизацию, попытавшись аннексировать оккупированные территории, угрожая ядерным оружием, а также нанося удары по критической инфраструктуре.
Милли заявил, что украинские военные продолжают прогрессировать.
"Вы видите это в их контрнаступлениях в Донецке, Харькове, Херсоне, Луганске и других местах. Украинские военные сражались необычайно хорошо", — сказал генерал.
Военачальник подчеркнул, что в Рамштайне обсуждалось предоставление Украине противовоздушной обороны, ствольной артиллерии, танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров.
"Эти системы и связанные с ними боеприпасы имеют решающее значение для продолжения борьбы Украины. И они используют это оружие очень хорошо", — резюмировал он.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил: в Пентагоне ожидают, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет продолжаться всю зиму.
- На открытии встречи в Рамштайне Остин заявил, что украинские военные добились выдающихся успехов и изменили динамику войны с Россией. Партнеры готовы удовлетворять срочные потребности Украины и укреплять ее в долгосрочной перспективе.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что украинский солдат превосходит по качеству военных российской армии.
Читайте также: Закрыть небо Украины. Рамштайн-6 после ракетных ударов: получит ли Украина ПВО от Запада
Комментарии