Иранские баллистические ракеты, скорее всего, будут запускать с севера – Воздушные силы

Баллистические ракеты, которые Россия получит от Ирана, скорее всего, будут запускать с севера, чтобы накрывать всю территорию Украины. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат на брифинге.

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"Большая вероятность, что они будут доставлены на север от Украины, откуда их могут запускать так, чтобы наиболее угрожать всей Украине", – сказал Игнат.

Он напомнил, что России могут поставлять два типа иранских баллистических ракет – дальностью на 300 км и 700 км. Они подобны российским ракетам "Искандер М".

Представитель Воздушных сил отметил, что на сегодня в Украине нет эффективных средств защиты от баллистических ракет.

"Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые у нас сегодня есть на вооружении. У нас есть средства противовоздушной, а не противоракетной обороны", – пояснил Игнат.

24 октября ГУР сообщил, что Иран будет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время, ожидается прибытие групп "советников" для обучения.

1 ноября Пентагон заявил, что у Вашингтона пока нет информации о поставках Ираном России баллистических ракет в ноябре.

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Наталія Медведєва

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