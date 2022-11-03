Бахмут. РФ хочет взять Соледар и блокировать город. ВСУ успешно сопротивляются — Генштаб

Российские оккупанты пытаются полностью заблокировать Бахмут с разных направлений, но Вооруженные Силы Украины оказывают успешное сопротивление. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, обстановка на Бахмутском направлении остается сложной, но контролируемой — противник нанес авиационные удары по позициям ВСУ вблизи Соледара и Бахмута, а также вел наступательные действия в районе семи населенных пунктов.

Основные усилия Сил обороны были сосредоточены на сдерживании оккупантов в районе Берестового, Соледара и Бахмута.

Россияне пытаются блокировать Бахмут с юга и северо-востока, захватить Соледар, чтобы создать условия для продвижения на Часов Яр и полностью заблокировать Бахмут с запада.

Громов подчеркнул, что украинские воины оказывают успешное сопротивление.

Читайте также: Бахмут. Россия сосредоточила ЧВК Вагнера и "огромное количество" пехоты, артиллерии — ВСУ

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.