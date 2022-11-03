Бахмут. РФ хочет взять Соледар и блокировать город. ВСУ успешно сопротивляются — Генштаб
Российские оккупанты пытаются полностью заблокировать Бахмут с разных направлений, но Вооруженные Силы Украины оказывают успешное сопротивление. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, обстановка на Бахмутском направлении остается сложной, но контролируемой — противник нанес авиационные удары по позициям ВСУ вблизи Соледара и Бахмута, а также вел наступательные действия в районе семи населенных пунктов.
Основные усилия Сил обороны были сосредоточены на сдерживании оккупантов в районе Берестового, Соледара и Бахмута.
Россияне пытаются блокировать Бахмут с юга и северо-востока, захватить Соледар, чтобы создать условия для продвижения на Часов Яр и полностью заблокировать Бахмут с запада.
Громов подчеркнул, что украинские воины оказывают успешное сопротивление.
- Силы обороны Украины сдвинули на востоке линию фронта в сторону временно оккупированных Сватово и Кременной Луганской области.
- Российское военное руководство недавно ставило перед оккупантами задачу захватить Бахмут до конца октября.
- Президент Владимир Зеленский в последних видеообращениях неоднократно говорил, что Бахмутское направление – самое тяжелое для украинских войск, но ВСУ держат позиции.
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