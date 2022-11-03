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Бахмут. РФ хочет взять Соледар и блокировать город. ВСУ успешно сопротивляются — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 12:41
Бахмут. РФ хочет взять Соледар и блокировать город. ВСУ успешно сопротивляются — Генштаб - Фото
Боец ВСУ в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр''/Facebook)

Российские оккупанты пытаются полностью заблокировать Бахмут с разных направлений, но Вооруженные Силы Украины оказывают успешное сопротивление. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, обстановка на Бахмутском направлении остается сложной, но контролируемой — противник нанес авиационные удары по позициям ВСУ вблизи Соледара и Бахмута, а также вел наступательные действия в районе семи населенных пунктов.

Основные усилия Сил обороны были сосредоточены на сдерживании оккупантов в районе Берестового, Соледара и Бахмута.

Россияне пытаются блокировать Бахмут с юга и северо-востока, захватить Соледар, чтобы создать условия для продвижения на Часов Яр и полностью заблокировать Бахмут с запада. 

Громов подчеркнул, что украинские воины оказывают успешное сопротивление. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepststemap.live)

Читайте также: Бахмут. Россия сосредоточила ЧВК Вагнера и "огромное количество" пехоты, артиллерии — ВСУ

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут генштаб Алексей Громов
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