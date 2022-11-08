Армия России несет "беспрецедентные" потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара — ВСУ
Российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара в Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.
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По его словам, на упомянутых направлениях россияне несут "огромные" потери, так как Донецкая область является эпицентром войны.
"Там идут наиболее жестокие и кровавые бои, противник применяет все виды артиллерии и авиации. Информация о том, что 155-я бригада морской пехоты армии РФ несет большие потери под Угледаром — это правда. Они уже ждут "офицеров-воспитателей" с тихоокеанского флота, чтобы погасить бунт и поднимать моральное состояние", — сказал Череватый.
Он отметил, что уровень потерь армии России "беспрецедентный" для XXI века.
"Это ближе к Второй мировой войне. Во Вьетнаме США потеряли 58 000 за восемь лет, даже тогда это считались огромными потерями", — заявил спикер ВСУ.
- Российские оккупанты на протяжении в последнее время ведут наступательные действия в районе Павловки, чтобы выйти к Угледару, сообщал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
- Громов заявлял, что оккупанты пытаются полностью заблокировать Бахмут с разных направлений, но ВСУ оказывают успешное сопротивление.
- Президент Владимир Зеленский в последних видеообращениях неоднократно говорил, что Бахмутское направление – самое тяжелое для украинских войск, но ВСУ держат позиции.
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