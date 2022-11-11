Кулеба о Херсоне: Всем в мире – что бы Россия ни говорила и ни делала, Украина победит

Украина победит, невзирая ни на какие заявления из России и действия страны-оккупанта. С такими словами обратился в Twitter "ко всем в мире" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД напомнил пропагандистский лозунг врага на захваченных украинских территориях, который видно и на бигборде в пригороде Херсона.

Кулеба пишет: "Россия здесь навсегда", – гласил плакат в Белозерке под Херсоном. Ну, не совсем!" – подписал он видео, где местные жители срывают бумагу оккупантов с борда.

"Всем в мире, включая АСЕАН, где я сейчас нахожусь: Украина прямо сейчас одерживает еще одну важную победу и доказывает – что бы Россия ни говорила и ни делала, Украина победит", – подытожил министр.

9 ноября 2022 года в МО РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра. В Киеве заявили, что не видят признаков того, что РФ покидает город без боя.

Президент Зеленский заявил, что "никто ниоткуда просто так не уходит, враг не делает нам подарков".

В полдень 10 ноября Генштаб заявил – "не опровергаем и не подтверждаем отвод российских оккупационных войск".

Вечером 10 ноября появилась лавина неподтвержденных сообщений о массовом бегстве оккупационного контингента через Днепр на левый берег.

Утром 11 ноября в МО РФ заявили, что "все войска вышли из Херсона". Спикеры ВСУ пока не комментируют ситуацию.

Смотрите фото и видео: Украинские флаги вернулись в центр Херсона

Євген Пилипенко

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