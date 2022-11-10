Генштаб о Херсоне: Не опровергаем и не подтверждаем отвод российских оккупационных войск

Военное командование Украины не может ни опровергнуть, ни подтвердить информацию об отводе российских оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он сказал, что "так же как враг отходил из Киевской и Харьковской областей, покидал остров Змеиный", его вероятный выход из Херсона – это "результат активных действий" ВСУ.

"Непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны разрушили логистические пути и систему обеспечения противника, нарушили его систему управления войсками. Тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству. Но в настоящее время мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе российских войск из Херсона", – сказал представитель Генштаба.

Спикер подчеркнул, что Силы обороны "продолжат проведение наступательной операции по своему плану", и призвал ожидать официальных сообщений Генштаба.

"Хочу подчеркнуть, что за каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия наших воинов", – добавил Громов.

9 ноября 2022 года в МО РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра. В Киеве заявили, что не видят признаков того, что РФ покидает город без боя.

Президент Зеленский заявил, что "никто ниоткуда просто так не уходит, враг не делает нам подарков".

Утром 10 ноября Генштаб сообщил о прекращении "эвакуации" мирных жителей из Херсона, а о "выводе войск" ВС РФ ничего не сказано.

Смотрите также: ВСУ сняли видео в Снигиревке – ключевом городе на Херсон: он был в оккупации с марта

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.